17-летнего жителя Ингушетии будут судить за хранение частей гранаты

В Ингушетии 17-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, сообщили газете «Ингушетия» в Следственном управлении СКР по региону.
Следствие установило, что 22 августа этого года юноша нашел в окрестностях села Кантышево Назрановского района корпус ручной гранаты РГД-5 с боевым взрывателем УЗРГМ-2. Он присвоил находку себе и хранил ее дома без соответствующего разрешения.
24 августа сотрудники УФСБ России по республике провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяли у молодого человека это взрывное устройство.
Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении преступления. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.