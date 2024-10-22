17-летнего жителя Ингушетии будут судить за хранение частей гранаты

Следствие установило, что 22 августа этого года юноша нашел в окрестностях села Кантышево Назрановского района корпус ручной гранаты РГД-5 с боевым взрывателем УЗРГМ-2. Он присвоил находку себе и хранил ее дома без соответствующего разрешения.

24 августа сотрудники УФСБ России по республике провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяли у молодого человека это взрывное устройство.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении преступления. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.