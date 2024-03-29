Агропредприятие «Сад-гигант Ингушетия» провело благотворительную акцию для нуждающихся семей

Как сообщили газете «Ингушетия» на агрофирме, наборы состояли из 11 наименований наиболее важных продуктов питания — это крупы, чай, подсолнечное масло, мука и, конечно, яблоки. Все наборы раздадут нуждающимся семьям, всего список состоит из 2 тыс. заявок.

Отмечается, что предприятие «Сад-гигант Ингушетия» уже седьмой год проводит эту благотворительную акцию, и не только в месяц Рамадан.

«Для семей, которые испытывают в жизни материальные затруднения, это будет настоящий праздник», — подчеркнули организаторы акции.