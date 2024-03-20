Активист из Ингушетии стал послом фестиваля «Таврида. Арт»

Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи, заявку на участие во Всероссийском фестивале «Таврида. Арт» Султан Нилхо подал еще зимой.

«Я решил попытать удачу и подал заявку. Выполнил кое-какие задания и вот, неожиданно для себя, стал послом. В ближайшее время необходимо пройти обучение, направленное на развития коммуникационных и лидерских качеств. Надеюсь провести время с пользой, познакомиться с интересными людьми и зарядиться положительными эмоциями», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что «Таврида. Арт» проводится с 2019 года на территории бухты Капсель в Крыму. Это первый в России фестиваль творческих объединений, собирающий на одной площадке представителей всех направлений искусства. Послы выступают своего рода лицом «Тавриды» в том или ином регионе страны, основной целью их деятельности является привлечение молодых людей для участия в фестивале.