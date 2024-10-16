Антинаркотическая акция «Призывник» проводится в Ингушетии

Как информировали газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД, цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни и профилактика незаконного оборота наркотиков среди лиц, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, призывников и военнослужащих.

В рамках акции будут проводиться лекции и беседы, посвященные антинаркотической тематике. На этих мероприятиях участникам расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Участники акции проведут мероприятия, направленные на выявление фактов немедицинского потребления наркотиков среди тех, кто поступает на военную службу. Они также проведут профилактическую работу с этой категорией граждан и организуют мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и повышению правовой грамотности среди подростков и молодежи.

В МВД призывают всех, кому стало известно о фактах незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, сообщать в дежурную часть ведомства: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28. Также можно позвонить по круглосуточному единому телефону доверия (8 (8734) 55-04-99) или в управление по контролю за оборотом наркотиков — 8 (8734) 55-17-10; 55-17-20.