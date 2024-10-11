Автомобиль обстрелявших сотрудников центра «Э» в Ингушетии нашли сожженным

В селе Майское Пригородного района обнаружена сгоревшая машина, из которой, предположительно, был открыт огонь по автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов, включая представителей Центра противодействия экстремизму МВД.
Как стало известно газете «Ингушетия», отечественный легковой автомобиль был найден сожжённым в посёлке Майский.
Предварительно сообщается о трёх погибших, один из них — сотрудник полиции. Нападавшие скрылись после обстрела. Официальные комментарии пока не были предоставлены.