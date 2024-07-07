Бесценным народным капиталом назвал Калиматов награжденных к 100-летию Ингушетии 

Среди удостоенных высшей награды республики ордена "За заслуги — главный федеральный инспектор по региону аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО Виталий Смирнов.

«Более 20 лет Виталий Викторович связан с Ингушетией. Его деятельность всегда была направлена на пользу нашей республике. И сегодня я с большим удовольствием вручил ему орден «За заслуги», — отметил Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Глава высоко оценил труд награжденных, среди которых врачи, театральные деятели, работники культуры, журналисты и тренеры. Всего более 60 человек.

В частности, трое медиков удостоены почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Почетных званий удостоены работники местного самоуправления, учителя, ветеринарный врач. Также были вручены почетные грамоты и благодарности Президента России. Республиканских наград удостоены экономисты, юристы, артисты, журналисты и другие.

«Достигая высот в своей профессии и виде деятельности, вы все становитесь продолжателями, носителями лучших отечественных традиций. Это годы добросовестного труда ради своей семьи, родного края, своих земляков и соотечественников. Я горд, что родная Ингушетия богата такими личностями и талантами», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.