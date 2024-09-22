Бесплатное обучение IT-профессии стоило жительнице Ингушетии 160 тыс. рублей

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, потерпевшая сообщила правоохранителям, что нашла в Telegram в группе «Работа в Ингушетии» объявление о бесплатном обучении по направлению IT-специализация. Перейдя по ссылке на сайт urban-university. ru, женщина оставила заявку с указанием номера своего мобильного номера.

Через некоторое время ей через приложение WhatsApp пришло СМС-сообщение о том, что она записана на консультацию по подбору IT-профессии. В сообщении содержалась ссылка на видеозвонок, перейдя по которой, она прошла собеседование с неизвестным мужчиной, который задавал вопросы относительно цели ее обучения. Также сказал о необходимости внести оплату в размере 189 тыс. рублей.

Перейдя по очередной ссылке, заявительница ввела свои паспортные данные, указала электронный адрес и номер мобильного телефона. После чего ей пришло уведомление о том, что на нее оформлен кредит почти на 160 тыс. рублей. Деньги сразу же были переведены на счет предприятия, расположенного в другом регионе.

Злоумышленникам вменяется ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере). Полицией проводится проверка.