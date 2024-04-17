Бесплатный тренинг для будущих предпринимателей пройдет в столице Ингушетии

В рамках мероприятия эксперты расскажут, как пройти путь от формирования идеи компании до проверки её на жизнеспособность и вывести проект в плюс.

Тренинг будет полезен всем желающим запустить собственный бизнес и узнать о важных аспектах предпринимательской деятельности. Участники получат возможность освоить следующее: поиск идей и проверки их на реалистичность, анализ целевой аудитории и её сегментирование, выявление потребностей потенциального клиента и выстраивание коммуникации с ним, презентация продукта перед покупателями, инвесторами и акционерами.

Отмечается, что для регистрации необходимо перейти на сайт. Здесь же будет представлена программа мероприятия, а также информация о месте и времени проведения.