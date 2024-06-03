Благодаря карте «Мир» проезд в автобусах Ингушетии стоит дешевле на 4 рубля 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минцифры республики, чтобы получить скидку, нужно просто приложить национальную карту к терминалу в автобусе и подождать пару секунд подтверждения оплаты. С карты автоматически спишется сумма с учетом скидки.

«Проехать по сниженной стоимости имеют возможность, как жители, так и гости региона в автобусах, оборудованных устройствами для бесконтактной оплаты проезда. Сегодня в Ингушетии работает на маршрутах около 100 таких транспортных средств», — подчеркнул Бадма Дорджиев, министр промышленности и цифрового развития Ингушетии.

Напомним, подтвердить то, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.