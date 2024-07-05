Благодаря содействию УПЧ в Ингушетии осуждённого перевели в тюрьму ближе к родным

В адрес уполномоченного по правам человека в Ингушетии поступило обращение от отца одного из осуждённых с просьбой о помощи. Заявитель хотел, чтобы его сын отбывал наказание в исправительном учреждении, которое расположено ближе к месту жительства родных.

В обращении говорилось, что в настоящее время осуждённый сын содержится в одном из следственных изоляторов Республики Башкортостан и ожидает направления в колонию для отбывания наказания по приговору суда.

Заявитель также отметил, что их семья многодетная и малоимущая, а он сам имеет инвалидность II группы. По словам мужчины, если сына отправят отбывать наказание далеко от дома, то они не смогут навещать его.

«Учитывая интересы заявителя, уполномоченный по правам человека направил запрос во ФСИН России. После рассмотрения запроса Федеральная служба исполнения наказаний решила отправить осуждённого сына заявителя отбывать наказание в одно из исправительных учреждений УФСИН России по Ставропольскому краю — оно расположено ближе всего к месту проживания родственников», — говорится в сообщении.