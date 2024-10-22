Благодаря УПЧ в Ингушетии женщина получила компенсацию за платное лечение ребенка

Уполномоченный по правам человека в регионе оказал содействие жительнице сельского поселения Верхние Ачалуки в получении денежной компенсации за платное лечение ребёнка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
В июне этого года малолетняя дочь заявительницы проходила курс восстановления в Москве по направлению от Минздрава республики. После возвращения домой женщина подала заявление в министерство для получения компенсации за платные услуги, которые составили значительную сумму. Однако ответ она так и не получила. Ей сообщили, что обращение ещё рассматривают.
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии отправил запрос в республиканский Минздрав с просьбой разобраться в ситуации. В результате расходы на дополнительные платные услуги по лечению ребёнка были полностью возмещены в размере 55 тыс. 400 рублей в кратчайшие сроки.