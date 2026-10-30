Благодаря УПЧ жительнице Ингушетии восстановили право на досрочную пенсию

«Женщина, воспитывающая шестерых детей, ожидала назначения выплат с конца июня 2026 года. Заявительница пояснила, что подала заявление в Отделение Социального фонда России, однако пенсия длительное время не назначалась, а в ведомстве поясняли, что документы находятся на рассмотрении», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы аппарата УПЧ.

Для выяснения обстоятельств уполномоченный направил запрос в СФР. В ходе проверки установлено, что задержка возникла из-за необходимости подтвердить родственную связь заявительницы с одним из детей. Печать и актовая запись в представленном свидетельстве о рождении были нечитаемыми, поэтому сведения не удалось подтвердить через систему межведомственного взаимодействия.

Без учета периода ухода за этим ребенком страховой стаж женщины составлял менее установленного минимума — 15 лет, необходимого для назначения досрочной пенсии. После подтверждения родственной связи стаж был пересчитан и составил 17 лет и 1 день. В него включили периоды ухода за шестью детьми и официальной трудовой деятельности.

В результате жительнице республики назначили досрочную страховую пенсию по старости в размере 16 тыс. 217 рублей. Доплату за период ожидания — с конца июня по октябрь 2026 года включительно — ей выплатят в ноябре.

Таким образом, благодаря содействию УПЧ в Ингушетии право многодетной матери на пенсионное обеспечение восстановлено в полном объёме.