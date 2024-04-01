Благотворительная акция с раздачей 4 тыс. продуктовых наборов пройдет в Ингушетии 5-8 апреля

«Из года в год мы проводим акцию «Мехка саг1а», это уже стало нашей традицией. Искренне рад, что к благотворительным мероприятиям присоединяются неравнодушные жители, общественные организации, благотворительные фонды, меценаты, а также волонтеры, которые оказывают серьезную помощь в подготовке», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, очень важно, чтобы каждый житель чувствовал поддержку и заботу в эти священные для всех мусульман дни.

Помощь будет оказана малоимущим и многодетным семьям. Будет уделено внимание семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и участников СВО.

5 апреля продуктовые наборы получат жители Малгобека, Малгобекского и Джейрахского районов, Нижнего Курпа и Кескема. 6 апреля масштабная акция пройдет в Сунженском районе, городах Сунжа и Карабулак, а в Назрани, Магасе, Назрановском и Пригородном районах — 7 и 8 апреля.

«Благодарю всех, кто принимает участие в этой инициативе. Призываю продолжать делиться добротой и поддержкой с теми, кто в ней нуждается. Пусть праздник Ид аль-Фитр станет временем радости, благополучия и солидарности для всех жителей Ингушетии», — подчеркнул руководитель субъекта.