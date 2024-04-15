Боеприпас разрывного действия изъяли правоохранители Ингушетии

В отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России.

В порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, что незаконные приобретение, передача, хранение взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом до 100 тыс. рублей.