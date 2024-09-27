Боеприпас разрывного действия изъяли правоохранители Ингушетии 

Взрывное устройство было обнаружено в домовладении при проведении специального мероприятия сотрудниками ЦПЭ министерства внутренних дел и ВОГ МВД России в регионе при поддержке ОМОН «Беркут-Юг» регионального управления войск национальной гвардии.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Наказание за преступление — лишение свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.