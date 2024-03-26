Боеприпас разрывного действия нашли в домовладении жителя Ингушетии

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фигуранту грозит от 6 до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Задержанный в порядке статей 91-92 Уголовно-процессуального кодекса водворен в ИВС.