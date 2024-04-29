Боеприпас разрывного действия обнаружен в домовладении жителя Ингушетии 

Обыск был проведен сотрудниками ЦПЭ МВД и УФСБ при содействии СОБР управления войск национальной гвардии по республике.

Хозяин дома водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет и крупный штраф.