Боеприпас разрывного действия обнаружен в домовладении жителя Ингушетии 

В домовладении жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района обнаружен боеприпас разрывного действия кустарного производства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Обыск был проведен сотрудниками ЦПЭ МВД и УФСБ при содействии СОБР управления войск национальной гвардии по республике.
Хозяин дома водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 6 до 8 лет и крупный штраф.