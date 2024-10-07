Боеприпасы различного калибра изъяли правоохранители Ингушетии 

В административном округе Гамурзиевский Назрани в ходе специальной операции, проведенной сотрудниками полиции при поддержке СОБР «Эрзи» управления войск национальной гвардии и ВОГ МВД России в республике, обнаружены 18 боеприпасов различного калибра.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних, изъятые боеприпасы, по данным экспертно-криминалистического центра ведомства, пригодны для стрельбы.
Подозреваемый в совершении преступления содержится в СИЗО Карабулака. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство), теперь к нему добавилось еще одно — о незаконном обороте оружия.