Боеприпасы различного калибра изъяли правоохранители Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних, изъятые боеприпасы, по данным экспертно-криминалистического центра ведомства, пригодны для стрельбы.

Подозреваемый в совершении преступления содержится в СИЗО Карабулака. Ранее против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России (убийство), теперь к нему добавилось еще одно — о незаконном обороте оружия.