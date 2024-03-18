Боеприпасы разрывного действия нашли в домовладении жителя Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, хозяин дома задержан и водворен в ИВС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Отметим, что подобное деяние наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.