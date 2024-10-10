Богослов Ахмед Тангиев призвал жителей Ингушетии не позволять эмоциям брать верх 

Он привел аят из Священного Корана, который гласит: «О те, которые уверовали, если к вам придет нечестивец с вестью, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, не то вы будете жалеть о содеянном».

«Прежде чем совершить какой-то поступок, мы — мусульмане — должны знать правдивая эта информация или нет, от кого она идет», — отметил Ахмед Тангиев.

Он призвал не спешить, поскольку узнав потом, что неблаговидный поступок был совершен не по шариату, не по законам Аллаха, человек будет сожалеть об этом.

Богослов подчеркнул, что любовь к Пророку Мухаммаду (да благословит Его и приветствует Аллах) проявляется в следовании Его пути, а Он никогда не принимал решений, не обдумав и не посоветовавшись со своими сподвижниками.

Также Ахмед Тангиев добавил слова Пророка (мир Ему и благословение Аллаха) что честь, имущество и кровь мусульманина неприкосновенны. «Не позволяйте своим эмоциям брать верх», — призвал он.