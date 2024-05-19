Боксер из Ингушетии Хамзат Фаргиев стал победителем первенства России 

Соревнования проходили в подмосковном Чехове с участием спортсменов из 73 регионов России.

В финале Хамзат Фаргиев не оставил шанса своему сопернику Давиду Гаспаряну из Москвы. Единогласным решением судей он выиграл бой со счетом 5:0.

Отмечается, что подопечный тренера Мурада Булгучева завоевал путевку на первенство Европы, которое пройдет в Италии.