Боксер из Ингушетии Хамзат Фаргиев стал победителем первенства России 

Боксер Хамзат Фаргиев стал победителем первенства России среди юношей 13-14 лет в весе до 48 кг, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства спорта республики.
Соревнования проходили в подмосковном Чехове с участием спортсменов из 73 регионов России.
В финале Хамзат Фаргиев не оставил шанса своему сопернику Давиду Гаспаряну из Москвы. Единогласным решением судей он выиграл бой со счетом 5:0.
Отмечается, что подопечный тренера Мурада Булгучева завоевал путевку на первенство Европы, которое пройдет в Италии.