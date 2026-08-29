Боксеры Ингушетии отправились на сборы «Спартака» в Домбай 

Мероприятие для юношей и юниоров стартовало 25 августа в поселке Домбае Карачаево-Черкесии и завершится 5 сентября. Руководит ингушской командой на сборах тренер Магомед Леймоев.

Отмечается, что главная цель тренировок: подготовка к Всероссийским соревнованиям, посвященным памяти заслуженного тренера страны и судьи международной категории Александра Аксенова.