В горах Ингушетии прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Темой учений стало «Управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера». В тренировке были задействованы органы управления и силы звена территориальной подсистемы РСЧС Джейрахского района.

В условиях смоделированной сложной обстановки участники отработали практические действия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводками. Особое внимание уделялось организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По итогам учений отмечено, что поставленные цели достигнуты, а личный состав получил необходимые практические навыки для реагирования на чрезвычайные ситуации.