Меры по профилактике терроризма среди молодёжи усилят в Ингушетии

По данным, озвученным на заседании, с начала года в СКФО предотвращено 33 преступления террористической направленности. За подготовку терактов, финансирование, пропаганду и оправдание терроризма задержаны 260 человек. Большинство из них — молодые люди, в том числе несовершеннолетние.

«Одна из главных задач сегодня — не допустить вовлечения подростков и молодых людей в террористическую деятельность. Вербовщики активно используют интернет и социальные сети, обещают быстрый заработок и пытаются манипулировать сознанием молодёжи, вовлекая её в совершение тяжких преступлений. Поэтому профилактическая работа должна быть постоянной, адресной и начинаться задолго до того, как человек окажется под влиянием деструктивной пропаганды», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он также добавил, что особая роль в предупреждении подобных случаев отводится муниципалитетам. Для своевременного выявления рисков необходимо наладить взаимодействие образовательных организаций, родителей, органов власти, правоохранительных структур и общественных объединений. При этом профилактика должна быть направлена не только на информирование, но и на раннее выявление проблем, с которыми сталкиваются подростки.

Отдельное внимание необходимо уделять работе педагогов и специалистов, непосредственно взаимодействующих с молодёжью, а также подготовке антитеррористических материалов, помогающих распознавать манипуляции и понимать последствия сотрудничества с вербовщиками.

«По итогам заседания выработаны дополнительные меры по повышению эффективности профилактики терроризма на муниципальном уровне. Поручил ответственным ведомствам и главам муниципалитетов региона усилить эту работу, обеспечить координацию всех её участников и уделить особое внимание подросткам и молодым людям, которые могут оказаться под воздействием деструктивной пропаганды», — подытожил Глава Ингушетии.