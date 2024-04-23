Более 170 патронов нашли дома у жителя Ингушетии

«Изъято 36 патронов калибра 5,45×18 мм, 40 патронов калибра 9×39 мм и 100 патронов калибра 9×19 мм», — рассказал собеседник.

Жильца дома задержали 16 апреля текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемый на данный момент находится в следственном изоляторе города Карабулака.