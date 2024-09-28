Более 200 артистов будут задействованы в мероприятии к 100-летию государственности Ингушетии 

Отмечается, что будут задействованы лучшие творческие коллективы субъекта, регионов СКФО, ЮФО и стран ближнего зарубежья — более 200 артистов.

Главная часть — первый блок театрализованного шоу. Организаторы постарались вместить в него богатую историю Ингушетии. Они выразили надежду, что зрители оценят и останутся довольными увиденным.

Начало праздничного мероприятия запланировано на 17.30 мск. Вход на стадион строго при наличии паспорта и по пригласительным билетам, которые были разосланы заранее.

Также автомобилистов предупреждают, что в Сунже введены ограничения движения транспортных средств до 10 часов 29 сентября. Подробности в Telegram-канале администрации города.