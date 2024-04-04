Более 200 тыс. рублей снял мошенник со счета жителя Ингушетии

Очередной жертвой фальшивого банковского работника стал житель республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел
В дежурную часть МВД обратился гражданин с заявлением о том, что 25 марта текущего года ему через мессенджер WhatsApp позвонил якобы сотрудник кредитного учреждения. Злоумышленник обманом завладел личными данными потерпевшего и похитил с его банковского счета более 200 тыс. рублей.
Мошеннику вменяется ст. 159 УК России. Полицейскими проводится проверка.