Более 2,6 тыс. детей отдохнули в пришкольных лагерях Ингушетии 

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в республике функционируют три стационарных лагеря: имени Комарова в Сунженском районе, «Эрзи» в горной части и «Молодой патриот» в Малгобеке, где за лето отдохнут 1 114 детей. В настоящее время в лагере «Эрзи» идут подготовительные работы к торжественному открытию после масштабной реконструкции, проведенной на средства фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.



«Важно отметить, что мы заботимся обо всех категориях детей: в летних оздоровительных лагерях отдыхает 281 ребенок из семей участников СВО, 43 ребенка-сироты, 115 детей с ОВЗ», — подчеркнул руководитель субъекта.

Также в этом году, по его словам, планируется организовать отдых для 100 детей из подшефной территории — Токмакского района Запорожской области.

«Я рад, что наша летняя оздоровительная кампания не только позволяет детям и подросткам активно проводить время, но и способствует их здоровью и развитию», — добавил Махмуд-Али Калиматов.