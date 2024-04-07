Более 30 нарушений выявили госавтоинспекторы в ходе рейда в Назрани 

Водители привлечены к ответственности по ряду статей КоАП России, в том числе за отсутствие номеров, документов, страховки, нарушение правил перевозки людей и управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности.

Также 10 водителей на месте сняли тонировку стекол, одна машина и гражданин доставлены в отдел полиции.

В министерстве призвали автомобилистов своевременно оплачивать штрафы, напомнив, что сведения о наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www. gibdd. ru), портале государственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi. ru), а также на сайте ФССП России.