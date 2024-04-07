Более 30 нарушений выявили госавтоинспекторы в ходе рейда в Назрани 

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» в Назрани правоохранители выявили 34 административных правонарушения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Водители привлечены к ответственности по ряду статей КоАП России, в том числе за отсутствие номеров, документов, страховки, нарушение правил перевозки людей и управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности.
Также 10 водителей на месте сняли тонировку стекол, одна машина и гражданин доставлены в отдел полиции.
В министерстве призвали автомобилистов своевременно оплачивать штрафы, напомнив, что сведения о наличии задолженности по их уплате можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции (www. gibdd. ru), портале государственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi. ru), а также на сайте ФССП России.