Более 300 тыс. рублей перевел мошенникам житель Ингушетии 

Житель республики, став очередной жертвой фальшивых сотрудников банка, перевел им крупную сумму денег, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.
Обратившийся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» мужчина рассказал, что мошенники, представившись работниками кредитного учреждения, используя приложение WhatsApp Messenger, вынудили его оформить кредит в сумме 364 тыс. рублей, а затем перевести на указанный ими банковский счет 322 тыс.
По данному факту правоохранителями проводится проверка.