Более 300 тыс. рублей перевел мошенникам житель Ингушетии 

Обратившийся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» мужчина рассказал, что мошенники, представившись работниками кредитного учреждения, используя приложение WhatsApp Messenger, вынудили его оформить кредит в сумме 364 тыс. рублей, а затем перевести на указанный ими банковский счет 322 тыс.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.