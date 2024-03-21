Более 4 тысяч жителей Назрани проголосовали за благоустройство территорий на 2025 год

В мэрии города газете «Ингушетия» перечислили запланированные для благоустройства объекты: улица Хамхоева, велодорожка вдоль Алханчуртского канала, тротуар на улице Арчакова, сквер на прилегающей к городскому пруду территории.

«Граждане могут выбрать общественные территории и тем самым принять участие в развитии своего города», — подчеркнули специалисты мэрии.

Отмечается, что проголосовать за обозначенные территории есть возможность на сайте za. gorodsreda. ru.