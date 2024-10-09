Более 400 укусов клещей зафиксировано в Ингушетии за сезон 

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Назрановском районе — 208 случаев, Малгобекском — 117, Сунженском — 94 и Джейрахском — только 2.

Отмечается, что случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в текущем году не были выявлены.

В целях снижения риска заболеваний клещевыми инфекциями в республике были проведены профилактические мероприятия. Для уменьшения популяции клещей в природных биотопах на территории субъекта были проведены акарицидные обработки общей площадью 248,52 га, включая летние оздоровительные организации — 36,75 га (100% от плана).

Для информирования населения о мерах профилактики проводилась широкая разъяснительная работа: выступления по местному телевидению, радио, прессе, а также распространение памяток.

На базе вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия» методом ИФА проводились исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей КГЛ и Иксодового клещевого боррелиоза. Все результаты оказались отрицательными.

Напомним, клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое преимущественно поражает центральную нервную систему. Последствия заболевания могут варьироваться от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.