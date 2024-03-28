Более 44 тыс. человек проголосовало в Ингушетии за объекты благоустройства в 2025 году 

Там напомнили, что до завершения голосования осталось чуть больше месяца. На сегодняшний день по активности лидируют город Сунжа и Сунженский район — там свой выбор сделали 7 428 и 7 207 человек соответственно.

«Проект действительно работает, поэтому, независимо от того, какие объекты станут победителями, наша республика получит еще десятки благоустроенных общественных пространств. Спасибо всем, кто уже оставил голос за красоту и порядок, за новый облик городов и сел. Если вы уже проголосовали, обязательно расскажите об этой возможности своим родным, знакомым и коллегам. Не откладывайте на последний день», — призвал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что голосование продолжается онлайн на сайте https://06.gorodsreda. ru/.

В рейтинговом мероприятии участвуют 9 муниципалитетов республики, которые представили на выбор 8 общественных территорий и 38 дизайн-проектов. По итогам голосования, которое продлится до 30 апреля текущего года, необходимо отобрать 19 дизайн-проектов и 4 территории.