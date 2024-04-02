Более 60 площадок откроют в Ингушетии для проведения «Диктанта Победы» 

Диктант будут писать в музее 100-метровой башни Согласия в Магасе, Горском кадетском корпусе, Ингушском госуниверситете, Мемориальном комплексе «Памяти и славы» в Малгобеке, доме юнармейского движения, образовательных организациях.

Акция направлена на привлечение россиян и жителей других государств к изучению военной истории России и повышению исторической грамотности. Принять участие в акции могут все желающие — независимо от возраста и гражданства.

«Участие в «Диктанте Победы» является не только актом памяти и уважения к героическому прошлому нашей страны, но и важным шагом к сохранению исторической правды. Я считаю, что это возможность не только проверить свои знания, но и выразить свою глубокую признательность тем, кто отдал свою жизнь за наше будущее», — отметил Глава Ингушетии.

По его словам, это акт патриотизма, который помогает не забывать о подвиге предков и передавать эту память следующим поколениям. Кроме того, участие в «Диктанте Победы» — возможность объединиться в едином порыве уважения к тем, кто защищал Родину.

«Пусть каждый из нас станет звеном в цепи сохранения и передачи исторической правды о Великой Отечественной войне. Участвуйте в «Диктанте Победы», чтобы вместе почтить память героев и проверить свои знания», — добавил Махмуд-Али Калиматов.