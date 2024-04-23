Более 60 тыс. деревьев посадили в Ингушетии в рамках акции «Сад Памяти»

Работы проводились представителями Назрановского и Сунженского лесопожарных центров. Молодые деревья высадили на территории двух участковых лесничеств — Назрановского и Галашкинского.

«Подобные мероприятия призваны восстановить количество насаждений в лесах Ингушетии и сократить углеродной след в атмосфере. Посадки производились при использовании так называемого метода террасирования», — подчеркнул собеседник нашего издания.

По его словам, в нынешнем году число деревьев, запланированных к высаживанию, возросло практически в 6 раз по сравнению с 2023 годом.

Отмечается, что в предстоящую субботу, 27 апреля, в Малгобеке планируется провести посадку ещё около 500 саженцев клёна и ясеня обыкновенного.

Напомним, что международная акция «Сад Памяти» реализуется с 2020 года. Её первостепенная цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны.