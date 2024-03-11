Более 600 бутылок немаркированного алкоголя хранила жительница Ингушетии

Хусейн Плиев

В продаже немаркированного алкоголя в крупном размере обвиняется 49-летняя жительница Карабулака, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что в августе 2022 года женщина приобрела и хранила в помещении городского магазина спиртосодержащую продукцию в 628 бутылках с различными наименованиями, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции.

При проведении полицейскими мероприятия «проверочная закупка» обвиняемая в течение 10 дней сбыла продукцию на 145 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд.

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