Более 600 бутылок немаркированного алкоголя хранила жительница Ингушетии

Отмечается, что в августе 2022 года женщина приобрела и хранила в помещении городского магазина спиртосодержащую продукцию в 628 бутылках с различными наименованиями, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной продукции.

При проведении полицейскими мероприятия «проверочная закупка» обвиняемая в течение 10 дней сбыла продукцию на 145 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд.