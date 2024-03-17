Более 85% избирателей приняло участие в выборах главы государства в Ингушетии

«Фактов нарушения избирательного законодательства не выявлено, жалоб на работу участковых избирательных комиссий не поступало», — отметил собеседник издания.

По его словам, в лидерах горный Джейрахский район — 92,54% проголосовавших. На второй позиции столица региона Магас — 91,77%, чуть ниже показатель в Малгобекском и Сунженском районах — 86,25% и 86,01% соответственно.