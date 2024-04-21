Бойцы с зоны СВО поблагодарили директора госфилармонии в Ингушетии за благотворительный концерт в Волгограде

Отмечается, что героев тронул репертуар концерта, в котором в том числе прозвучали песни на военную и патриотическую тематику.

Так, Народная артистка Республики Ингушетия Айна Алиева исполнила песни «ГIалгIайче», «Мама».

«Хотели бы сказать большое спасибо замечательному человеку по имени Айна. Мы познакомились с ее творчеством на концерте. Мы получили большую дозу эмоций, большое удовольствие. Хотели бы пожелать ей здоровья, счастья, любви. Оставайтесь такой же прекрасной. Спасибо Вам» — говорится в видеообращении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на концерте в Волгограде присутствовали и ветераны боевых действий, а также матери и бабушки бойцов СВО.