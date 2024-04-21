Бойцы с зоны СВО поблагодарили директора госфилармонии в Ингушетии за благотворительный концерт в Волгограде

Участники СВО с зоны боевых действий записали видеообращение со словами благодарности в адрес директора государственной филармонии им. Ахмета Хамхоева Айны Алиевой за концертную программу «Бека пандар, ека оаз» — «Играй гармонь, звучи мой голос» в Волгоградском музыкальном театре.
Отмечается, что героев тронул репертуар концерта, в котором в том числе прозвучали песни на военную и патриотическую тематику.
Так, Народная артистка Республики Ингушетия Айна Алиева исполнила песни «ГIалгIайче», «Мама».
«Хотели бы сказать большое спасибо замечательному человеку по имени Айна. Мы познакомились с ее творчеством на концерте. Мы получили большую дозу эмоций, большое удовольствие. Хотели бы пожелать ей здоровья, счастья, любви. Оставайтесь такой же прекрасной. Спасибо Вам» — говорится в видеообращении.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на концерте в Волгограде присутствовали и ветераны боевых действий, а также матери и бабушки бойцов СВО.