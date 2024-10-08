Братья Арсамаковы из Ингушетии завоевали 9 медалей на чемпионате по грэпплингу в Казахстане 

Алим Арсамаков одержал победу в двух весовых категориях, выиграв золотую медаль до 70 кг ADULTS 18+ (2006+) в GI среди синих поясов и серебро в NO-GI.

В свою очередь, Амин Арсамаков добился значительных успехов в категории до 55 кг KIDS 14–15 (2009–2010), заняв второе место в NO-GI и третье — в GI среди оранжевых поясов.

Муслим Арсамаков завоевал бронзовые медали в весовой категории до 78 кг JUVENILES 16–17 (2007–2008), отличившись в соревнованиях как в GI среди синих поясов, так и в NO-GI.

Ибрагим Арсамаков стал обладателем золотой медали до 52 кг KIDS 12–13 (2011–2012) в категории GI среди жёлтых поясов, а также бронзовой — в соревнованиях в NO-GI той же категории.

Ахмед Арсамаков занял почётное второе место в категории до 42 кг KIDS 12–13 (2011–2012), выступая в GI среди серых поясов

«Эти соревнования служат ярким примером того, как упорный труд и мастерство могут привести к успеху. Братья Арсамаковы показали выдающийся результат, заслужив не только признание судей, но и гордость своих соотечественников», — добавил Тагир Хамхоев.

Соревнования проходили в ADD ARENA города Алматы.