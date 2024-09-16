Брифинг Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии прошел в Ингушетии

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции Ярослав Огородников представил журналистам информацию о порядке передачи оружия и патронов для нужд специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что такая передача осуществляется на основании договора о добровольном пожертвовании и акта приема-передачи.

«Оружие и патроны, являющиеся собственностью Российской Федерации и подлежащие уничтожению в соответствии с федеральным законом «Об оружии», могут быть использованы для осуществления полномочий федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или переданы в другие государственные военизированные организации», — пояснил полковник Огородников.

В ходе брифинга представители местных СМИ получили полные и развернутые ответы на все свои вопросы.