Бывший глава села в Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельного участка

Отмечается, что экс-чиновник сознался правоохранителям в том, что в 2019 году незаконно выдал на имя заинтересованного лица выписку из похозяйственной книги, необходимую для последующей регистрации права собственности на земельный участок, расположенный в возглавляемом им в то время населенном пункте.

Фигуранту вменяется ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). Ему грозит крупный штраф, а возможно и тюремный срок с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет или без такового.