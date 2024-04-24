Бывший налоговый инспектор в Ингушетии предстанет перед судом за получение взятки

«По данным следствия, в августе 2023 года индивидуальный предприниматель обратился в налоговую инспекцию для получения патента. Налоговый инспектор за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей обещал мужчине покровительство и попустительство по службе. Он также обещал оказывать содействие в случае выявления нарушений требований законодательства о налогах и сборах и не проводить проверки на предмет соблюдения требований к применению контрольно-кассовой техники», — сказал собеседник.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав. Передача денег должностному лицу проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В момент получения денег налоговый инспектор был задержан сотрудниками МВД по республике в своём служебном кабинете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.