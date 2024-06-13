Центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов откроется в Ингушетии к началу 2025 года

Учреждение возводится в рамках реализации национального проекта «Демография». Его проектная мощность составит 50 человек в смену.

«Представили подрядной фирмы «Кит-Строй» уже завершили укладку кровли, кирпичную кладку внутренних перегородок, возведение шахт лифта и лестниц, установку оконных блоков, ограждения. На данный момент ведется стяжка полов на втором и третьем этажах, а также монтаж отопления, вентиляции и водоснабжения. Параллельно производится штукатурка стен и облицовка кафелем», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что трехэтажное здание будущего центра занимает площадь 1590 кв. метров. Контрактная стоимость объекта — более 205 млн. рублей.