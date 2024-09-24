Центры онкологический помощи Ингушетии с начала года приняли 8 тыс. пациентов 

«Обеспечение населения доступной специализированной медицинской помощью — наша обязанность», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, подчеркнув, что лечение онкологических заболеваний одно из приоритетных направлений в системе здравоохранения региона.

По его словам, благодаря успешной реализации нацпроекта «Здравоохранение», названные центры оказывают специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

В данное время более 2,8 тыс. пациентов с онкологией находятся под диспансерным наблюдением, они получают своевременное и эффективное лечение.