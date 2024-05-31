Четыре человека пострадали в Ингушетии при наезде Lada Priora на отбойник 

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону, сообщение о ДТП на 570 км ФАД Р-217 «Кавказ» (в районе Экажевского перекрестка кругового движения), поступило в дежурную смену ГУ МЧС в 03:15 мск сегодня.

Детей среди пострадавших нет, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий автоаварии привлекались сотрудники ПСО «Эрзи».