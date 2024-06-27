Четыре жителя Ингушетии задержаны за хищение полезных ископаемых на 16 млн рублей 

Отмечается, что предприимчивые граждане, среди которых трое руководителей ООО, с марта по октябрь 2022 года похитили почти 145 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси общей стоимостью более 16,1 млн рублей.

При проведении обысков по местам проживания фигурантов изъяты документы, касающиеся расследуемого противоправного деяния, компьютерная техника и три автомобиля.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Им вменяются пункты «а» и «б» части 4 ст.158 УК России (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.