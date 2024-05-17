Делегация республики приняла участие в сессии «Медицинский халяль-туризм» на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», мероприятие проводили представители Минздрава страны.
Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона в Москве, данный вид туризма предполагает предоставление медицинских услуг, соответствующих принципам ислама и учитывающих культурные и религиозные особенности пациентов.
Постоянный представитель Ингушетии Микаил Илезов отметил важность обсуждения темы медицинского халяль-туризма и передачи опыта в этой сфере.
«Мы обсудили вопросы этики и религиозных указаний в медицинском обслуживании, адаптацию медицинских услуг к потребностям мусульманских пациентов, процедуры сертификации халяльных медицинских учреждений», — поделился он.