Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2024 

«Это ключевое событие для экономического и бизнес-сообщества нашей страны. Делегацию Ингушетии, включающую в себя представителей кабинета министров, буду возглавлять лично», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он считает, что участие в этом масштабном событии — важный шаг для привлечения инвестиций и установления новых партнерских связей как внутри страны, так и на международном уровне.

«Форум открывает перед нами двери для обмена опытом, налаживания контактов с мировым бизнес-сообществом и для изучения передовых практик. В рамках форума планируется общение с представителями федеральных СМИ, в том числе с агентствами РИА Новости, РБК, «Интерфакс», ТАСС, где я смогу поделиться нашими достижениями и планами по социально-экономическому развитию Ингушетии», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, ПМЭФ — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента России.