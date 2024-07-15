Делегация Ингушетии принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме 

На мероприятии присутствуют руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, которые работают в сфере туризма, АПК, строительства, транспорта и логистики, а также банковского сектора.

В программе — более 60 деловых мероприятий с участием 300 экспертов.

«Мы обсудим широкий спектр вопросов: от развития инфраструктуры до поддержки предпринимательства, а также реализации молодежной политики», — отметил в своем Telegram-канале руководитель субъекта.

В интервью информационному агентству «Чечня сегодня» он подчеркнул, что форум — это отличная площадка для налаживания связей и обмена опытом между регионами и странами.

Махмуд-Али Калиматов рассказал о том, что Ингушетия подпишет два важных соглашения: с РЖД и Сбербанком.

Возобновление железнодорожного сообщения между регионами и странами, по его словам, даст новый импульс развитию культурных и торговых связей, а также позволит взаимно обогащаться ценным опытом.