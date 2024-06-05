Делегация из Ингушетии во главе с Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в ПМЭФ-2024 

«Нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к деловой программе форума. Мы запланировали ряд бизнес-встреч с представителями зарубежных стран — о каждой из них обязательно расскажу вам в ближайшие дни», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, будут рассмотрены стратегические документы по взаимодействию с другими регионами, которые очень важны для экономики республики.

«В программе форума — участие представителей нашей делегации в экспертных дискуссиях и презентациях. Самой важной частью форума является пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. ПМЭФ — это всегда отличная возможность найти новых партнеров, укрепить связи с ведущими компаниями и узнать о последних тенденциях в мировой экономике», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, одно из главных ежегодных событий для бизнеса и экономики в России будет проходить с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум».

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.